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GeriFutbol Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, ırkçı söyleme tepki
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Haber Giriş: 09.12.2020 - 19:16 | Son Güncelleme:

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, ırkçı söyleme tepki

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Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, ırkçı söyleme tepki
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Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Noel Le Graet, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) - Medipol Başakşehir karşılaşmasında dördüncü hakemin Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasının kabul edilemez olduğunu, bunların statta yeri bulunmadığını belirtti.

Le Graet, yaptığı açıklamada, "PSG-Medipol Başakşehir maçında Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasının ardından her iki takım sahayı terk ederek güçlü ve örnek karar aldı. Futbolcuların bu tutumunu selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Bu olayın kabul edilemez olduğunu ve bunları statta yeri bulunmadığını ifade eden Le Graet, UEFA'nın yürüteceği soruşturmanın olayı aydınlatacağını aktardı.

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6. haftasında PSG ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan çekilerek soyunma odasına gitmişti.

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