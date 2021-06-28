Fransa ekibi Nice, teknik direktörlüğe Lilli'in şampiyon hocası Christophe Galtier'yi getirdi
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nice, teknik direktörlük görevine uzun zamandır peşinde olduğu Christophe Galtier'nin getirildiğini açıkladı.
Nice Kulübü, Lille'i şampiyonluğa ulaştırdıktan sonra takımdan ayrılan 54 yaşındaki Fransız çalıştırıcı Galtier ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Galtier, 2009-2017 yıllarında Saint-Etienne'de görev yaptıktan sonra Lille'in başına geçmişti.
Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in de forma giydiği Lille, geçen sezon Galtier yönetiminde Ligue 1'de şampiyonluğa ulaşmıştı.
Nice ise Rumen teknik direktör Adrian Ursea yönetiminde tamamladığı sezonu 9. sırada bitirmişti.