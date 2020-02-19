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GeriFutbol Fransa bunu konuşuyor! Rakibinin penisini ısırdı, 5 yıl ceza yedi!
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Futbol
Haber Giriş: 19.02.2020 - 15:43,Son Güncelleme:/

Fransa bunu konuşuyor! Rakibinin penisini ısırdı, 5 yıl ceza yedi!

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Fransa bunu konuşuyor! Rakibinin penisini ısırdı, 5 yıl ceza yedi!

Fransa'da amatör bir maçta yaşanan kavga, saha içini karıştırdı. İki futbolcu arasında yaşanan kavgada ilginç olaylar yaşandı...

Spor Arena Dış Haber | Fransa Amatör 2. Küme maçında Terville ve Soetrich takımları karşı karşıya geldi. İki takım futbolcuları arasında kavga çıkarken araya giren futbolcular da kavgaya dahil oldu.

Araya giren Terville futbolcusu ile kavga etmeye başlayan bir Soetrich futbolcusu, sinirlenerek rakibinin penisini ısırdı.

10 DİKİŞ ATILDI

Bir anda acı içinde kendisini yere atan futbolcunun penisine 10 dikiş atıldı ve 4 günlük 'işe gidemez' raporu verildi.

Rakibinin penisini ısıran Soetrich ekibinin futbolcusu, 5 yıl futboldan men cezası aldı. 'Sakatlanan' futbolcuya ise 6 aylık bir ceza verildi.

Fransa bunu konuşuyor Rakibinin penisini ısırdı, 5 yıl ceza yedi

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