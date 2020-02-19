Fransa bunu konuşuyor! Rakibinin penisini ısırdı, 5 yıl ceza yedi!

Spor Arena Dış Haber | Fransa Amatör 2. Küme maçında Terville ve Soetrich takımları karşı karşıya geldi. İki takım futbolcuları arasında kavga çıkarken araya giren futbolcular da kavgaya dahil oldu.

Araya giren Terville futbolcusu ile kavga etmeye başlayan bir Soetrich futbolcusu, sinirlenerek rakibinin penisini ısırdı.

10 DİKİŞ ATILDI

Bir anda acı içinde kendisini yere atan futbolcunun penisine 10 dikiş atıldı ve 4 günlük 'işe gidemez' raporu verildi.

Rakibinin penisini ısıran Soetrich ekibinin futbolcusu, 5 yıl futboldan men cezası aldı. 'Sakatlanan' futbolcuya ise 6 aylık bir ceza verildi.





Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!