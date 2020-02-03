Fransa bunu konuşuyor! Neymar ve hakem arasındaki o konuşma

Spor Arena Dış Haber | PSG’nin yıldız futbolcusu Neymar bu hafta sonu oynanan Montpellier maçında hakemle girdiği diyalogla dikkat çekti.

Karşılaşma sırasında birbirinden şık çalımlar atan Neymar bir anda hakemin kendi uyarmasıyla büyük bir şok yaşadı. Duruma anlam veremeyen Neymar hakeme itiraz edince sarı kart gördü. İkilinin diyalogları tünelde de sürdü.

Hakem, “ben güzel futbol oynamaya çalışıyorum sen bana sarı kart gösteriyorsun” diyen Neymar’a ‘Fransızca konuş’ cevabını verdi. Ancak Brezilyalı yıldız bu cevap üzerine sinirlerine hakim olamayarak “kıçıma Fransızca konuş” cevabını verdi. Bu diyaloglar Fransız basınında da geniş yer buldu.

Neymar'ın eşsiz, klas, estetik hareketlerini birlikte izliyoruz...