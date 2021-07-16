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GeriDiğer Fransa Bisiklet Turu'nun 19. etabını Matej Mohoric kazandı
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Haber Giriş: 16.07.2021 - 19:33 | Son Güncelleme:

Fransa Bisiklet Turu'nun 19. etabını Matej Mohoric kazandı

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Fransa Bisiklet Turu'nun 19. etabını Matej Mohoric kazandı

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 19. etabını, Bahreyn Victorious takımının Sloven sporcusu Matej Mohoric ilk sırada bitirdi.

Bu yıl 108'incisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Mourenx ile Libourne yerel yönetimleri arasındaki 207 kilometrelik 19. etabında Mohoric, 4 saat 19 dakika 17 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı. Mohoric, bu yıl turdaki ikinci etap galibiyetini elde etti.

Etabı, Cofidis ekibinden Fransız Christophe Laporte ikinci, DSM takımından Danimarkalı Casper Pedersen ise üçüncü sırada tamamladı.
Genel klasmanda 79 saat 40 dakika 9 saniyelik süreye ulaşan BAE Emirates takımından geçen yılın şampiyonu Sloven Tadej Pogacar, sarı mayoyu korudu. Jumbo-Visma'nın Danimarkalı bisikletçisi Jonas Vingegaard 5 dakika 45 saniye, Ineos Grenadiers ekibinin Ekvadorlu sporcusu Richard Carapaz ise 5 dakika 51 saniye farkla genel klasmanda lideri takibini sürdürdü.

Organizasyon, Libourne ile Saint-Emilion yerel yönetimleri arasındaki 30,8 kilometrelik bireysel zamana karşı 20. etapla yarın devam edecek.
Tur, 21 etap sonunda 18 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.

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