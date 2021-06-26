MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Diğer HaberleriFransa Bisiklet Turu'nın açılış etabını, Fransız sporcu Julian Alaphilippe kazandı
GeriDiğer Fransa Bisiklet Turu'nın açılış etabını, Fransız sporcu Julian Alaphilippe kazandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Diğer
Haber Giriş: 26.06.2021 - 19:57 | Son Güncelleme:

Fransa Bisiklet Turu'nın açılış etabını, Fransız sporcu Julian Alaphilippe kazandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fransa Bisiklet Turu'nın açılış etabını, Fransız sporcu Julian Alaphilippe kazandı

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) açılış etabını, Deceuninck-Quick-Step takımının Fransız sporcusu Julian Alaphilippe kazandı.

Bu yıl 108'incisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun Brest şehri ile Landerneau yerel idaresi arasındaki 197,8 kilometrelik ilk etabında Julian Alaphilippe, 4 saat 39 dakika 5 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaştı ve sarı mayoyu ele geçirdi.

Tepelik ilk etabı BikeExchange ekibinden Avustralyalı Michael Matthews ikinci, Jumbo-Visma takımının Sloven bisikletçisi Primoz Roglic üçüncü sırada bitirdi.

Organizasyon, yarın Perros-Guirec yerel idaresiyle Mur-de-Bretagne kasabası arasındaki 183,5 kilometrelik ikinci etapla devam edecek.
Tur, 21 etap sonunda 18 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi