Fransa Bisiklet Turu'ndaki büyük kazaya sebep olan kadın gözaltına alındı!

Dünyanın en prestijli bisiklet yarışı Fransa Bisiklet Turu’nun ilk gününde büyük bir kazaya neden olan kadın, bisikletçilerin düştüğünü gördükten sonra olay yerini terk etmişti. Günler süren arama çalışmaları sonrası olayla ilgili bir kadının gözaltına alındığı ifade edildi.

Brest Bölgesi savcısı Camille Miansoni, yaptığı basın açıklamasında; "Çok sayıda görgü tanığıyla konuştuktan sonra bir kadın gözaltına alındı. İncelemelerimizi ve sorgulamamızı sıkı yapmamız gerekiyor. Sorgusundan söz konusu kadının Alman olduğunu anladık." diye konuştu.

HAPİS VE PARA CEZASI YOLDA

Fransa basınında yer alan haberde gözaltına alınan kadının 1 yıla kadar hapis cezası ve buna ek olarak para cezası alabileceği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Brest ile Landerneau bölgeleri arasında düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun ilk etabını yol kenarından takip eden bir seyirci, açtığı pankartı canlı yayın aracına göstermek istedi. Bu sırada oradan geçen pelotonda(bisikletçilerin toplu şekilde seyrettiği ana grup) bulunan Alman bisikletçi Tony Martin, seyircinin tuttuğu pankarta çarptı ve yere düştü.

ZİNCİRLEME KAZAYA DÖNÜŞTÜ

Bisiklet yarışlarında sıklıkla görülen, önde bir bisikletçinin düşmesinin ardından arkadan gelen bisikletçilerin de kazaya karışması durumu, burada da yaşandı. Tony Martin düşmesiyle arkasından gelen onlarca sporcu kazaya karıştı ve kendini yerde buldu. Yolun kenarındaki çim alana kadar düşen bisikletçilerden yaralananlar oldu.

50'DEN FAZLA BİSİKLET KAZAYA KARIŞTI

Fransa Bisiklet Turu'nun henüz ilk etabında yaşanan bu dev kazaya 30'dan fazla bisikletçinin karıştığı, bazı sporcuların yaralandığı ve bisikletlerin de hasar aldığı görüldü.

YARALANAN JASHA SUTTERLİN ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDI

Kazada yaralanan ve ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan DSM sporcusu Jasha Sütterlin'in tura devam edemeyecek şekilde yaralandığı ve Fransa Bisiklet Turu'ndan çekildiği açıklandı.

Hastanede detaylı kontrolleri yapılan Sütterlin'in vücudunda kırık olmadığı duyuruldu.

PANKARTTA YAZAN YAZI

Dünyanın en prestijli bisiklet turunun ilk etabında elindeki pankartla televizyona çıkma isteği taşıyan kadının pankartında "Allez Opi-Omi" mesajı yazıyordu. Mesajın anlamı ise "Haydi dede, büyükanne".

FRANSA BİSİKLET TURU, DAVRANIŞI KINADI

Kaza sonrası Fransa Bisiklet Turu'nun resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Yarışçıların güvenliğine özen gösterin! Televizyona çıkmak ya da fotoğraf çektirmek için her şeyi riske atmayın" ifadeleri yer aldı.

YARIŞI İZLEYEN ANNE, ÇOCUĞUNUN HAYATINI SON ANDA KURTARDI

Kazanın olduğu sırada yolun kenarında belirli bir mesafeden çocuğuyla birlikte yarışı takip eden bir kadın, zincirleme kaza sonucunda bisikletlerin oldukları bölgeye kadar savrulmasında yaptığı hareketle gündem oldu. Elinde telefonuyla yarışı çeken kadın, kaza sonrası yarışçıların ve bisikletlerin önündeki çocuğuna doğru geldiğini fark edip çocuğunu tek eliyle tehlikeden kurtardı. Bu anlar sosyal medyada çok konuşuldu.





