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Fransa Bisiklet Turu'nda 8. etabın kazananı Biniam Girmay

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#Spor#Bisiklet#Biniam Girmay
Fransa Bisiklet Turunda 8. etabın kazananı Biniam Girmay
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2024 19:58

Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 8. etabını, Intermarche takımının Eritreli sporcusu Biniam Girmay kazandı.

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Bu yıl 111'incisi düzenlenen tura, Semur-en-Auxois ile Colombey-les-Deux-Eglises yerel idareleri arasındaki 183.4 kilometrelik etapla devam edildi.

Girmay, 4 saat 4 dakika 50 saniyelik derecesiyle etabı ilk sırada tamamladı. Alpecin Deceuninck takımından Belçikalı Jasper Philipsen ikinci, Lotto Dstny takımından Belçikalı Arnaud De Lie üçüncü oldu.

Genel klasmanda ise Tadej Pogacar, 31 saat 21 dakika 13 saniyelik süresiyle zirvede yer alarak sarı mayoyu korudu.

Organizasyon, yarın Troyes kentindeki 199 kilometrelik etapla sürecek.

Fransa Bisiklet Turu, 21 etap sonunda 21 Temmuz Pazar günü Fransa'nın Nice kentinde sona erecek

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#Spor#Bisiklet#Biniam Girmay

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