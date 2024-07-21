Fransa Bisiklet Turu'nda 20. turun galibi Tadej Pogacar

Güncelleme Tarihi:
Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyona, Nice - Col de la Couillole arasındaki 132.8 kilometrelik etapla devam edildi.
Etabı 4 saat 4 dakika 22 saniyede bitiren Pogacar, Danimarkalı Jonas Vingegaard ve Ekvadorlu Richard Carapaz'ın önünde birinci oldu.
Fransa Turu'nu 2020 ve 2021'de kazanan BAE Emirates takımından Sloven Tadej Pogacar, genel klasmandaki liderliğini sürdürdü. Sloven bisikletçinin en yakın takipçisiyle arasında 5 dakika 14 saniye fark bulunuyor.
Turun 21. etabı, yarın Monaco - Nice arasındaki 33.7 kilometrelik parkurda yapılacak ve tur tamamlanacak.
Genel klasmanın ilk 3 sırasındaki bisikletçiler şöyle:
1. Tadej Pogacar (BAE Emirates): 82 saat 53 dakika 32 saniye
2. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike): +5 dakika 14 saniye
3. Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep): +7 dakika 4 saniye