MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Diğer HaberleriFransa Bisiklet Turu planlanan tarihte başlamayacak
GeriDiğer Fransa Bisiklet Turu planlanan tarihte başlamayacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Diğer
Haber Giriş: 14.04.2020 - 20:19,Son Güncelleme:

Fransa Bisiklet Turu planlanan tarihte başlamayacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fransa Bisiklet Turu planlanan tarihte başlamayacak
Abone Olgoogle-news

Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen Fransa Bisiklet Turu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle planlanan tarihtebaşlamayacağı açıklandı.

Organizatör şirket Amaury'den yapılan açıklamada, 27 Haziran-19 Temmuz tarihlerindeki yarışın belirlenen zamanda başlamasının imkansız olduğu belirtildi.

Şirketin yeni tarihleri belirlemek üzere Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ile görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.

Bu yıl 107. kez düzenlenmesi planlanan 21 etaplık turun, Nice kentinden başlayarak başkent Paris'te sona ermesi hedefleniyordu.

İtalya Bisiklet Turu ve İspanya Bisiklet Turu ile sezonun en önemli üç yarışından biri olan Fransa Bisiklet Turu, son olarak 2. Dünya Savaşı nedeniyle 1946'da düzenlenememişti.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle