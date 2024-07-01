Fransa Belçika maçı saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 Fransa Belçika canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'ler!

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Fransa Belçika maçı saat kaçta, hangi kanalda? EURO 2024 heyecanı son 16 turu ile devam ediyor. Tur maçları kapsamında Fransa Belçika ile karşılaşacak. Bugün oynanacak maçın saati ve yayıncı kuruluşu merak ediliyor. Müsabakanın detayları belli oldu. Peki, Fransa Belçika maçı saat kaçta, hangi kanalda? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte detaylar...

FRANSA BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fransa Belçika maçı bu akşam saat 19.00'da TRT 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Düsseldorf Arena'da İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fransa: Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez, Dembele, Kante, Tchouameni, Rabiot, Griezmann, Mbappe.



Belçika: Casteels, Castagne, Faes, Vertonghen, Theate, Tielemans, Onana, De Bruyne, Doku, Lukaku, Lukebakio.

FRANSA

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EURO 2024 serüvenine Avusturya'yı 1-0 yenerek başlayan Fransa, sonrasında Hollanda ve Polonya ile berabere kaldı; Avusturya'nın arkasında D Grubu'nu ikinci sırada bitirip E Grubu ikincisi Belçika ile eşleşti.

Avusturya maçında burnu kırılan Kylian Mbappe, Hollanda maçında süre almadı. Polonya maçında ise maskeyle oynadı.

Belçika sınavı öncesindeki son antrenmana maske takmadan katıldı ancak basın toplantısında maç esnasında takmak zorunda olduğunu açıkladı.

Polonya karşısında kenardan gelen Antoine Griezmann, bu kez ilk 11'de olacak.

TD Didier Deschamps, Ousmane Dembele'yi yedekte bekletip 4-4-2 ile sahaya çıkacak.

Fransız kaynaklar Aurelien Tchouameni'nin savunmanın önünde, Griezmann'ın Mbappe ile Marcus Thurman'ın arkasında olacağını yazdı.

N'Golo Kante ile Adrien Rabiot, hücumla savunma arasındaki dengeyi koruyacak.

BELÇİKA

Belçika ise, Slovakya yenilgisiyle başladığı E Grubu'nu, Romanya galibiyeti ve Ukrayna beraberliğiyle tamamladı.

Grupta tüm takımlar 4 puan topladı; Romanya'dan daha az gol attıkları için averajla ikinci oldular ve D Grubu ikincisi Fransa ile eşleştiler.

Sakatlıkları nedeniyle grup maçlarında süre almayan Thomas Meunier ve Axel Witsel'in bir kez daha takım arkadaşlarını yalnız bırakması bekleniyor.

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Cezası (sarı kart) sona eren Dodi Lukebakio maç kadrosunda olacak.

TD Domenico Tedesco, Slovakya yenilgisinden sonra oturttuğu düzeni ve oyuncu tercihlerini değiştirmeyecek.

Orta alanda "Youri Tielemans & Amadou Onana" ikilisi, önlerinde Kevin De Bruyne forma giyecek.

Bir kanatta Yannick Carrasco'yu, diğerinde Jeremy Doku'yu izleyeceğiz. Gole en yakın noktada Romelu Lukaku olacak.