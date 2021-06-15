Fransa Almanya maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak..

Avrupa Şampiyonası'nda 10'uncu kez mücadele etmeye hazırlanan Fransa, 1988'de gidemediği turnuvadan bu yana üst üste sekizinci kez bu kupada boy gösterecek. Turnuva tarihinde Fransa'dan (1984 & 2000) daha fazla şampiyon olan sadece iki ülke var: Almanya ve İspanya. 2014 Dünya Kupası'ndan itibaren oynadığı 19 büyük turnuva maçının 14'ünü kazanan Fransa, bu süreçte en fazla galibiyet alan takım konumunda. Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı ilk maçlarda tek yenilgi alan Fransa, bu mağlubiyeti turnuva tarihindeki ilk karşılaşmasında Yugoslavya'dan aldı. Almanya ise bu turnuva tarihinde çıktığı hiçbir ilk maçı kaybetmedi.

Avrupa Şampiyonası'na 13'üncü kez katılma hakkı kazanan ve bu turnuvadaki 50'inci maçına çıkmaya hazırlanan Almanya, iki alanda da rekorun sahibi. Panzerler, İspanya ile birlikte bu turnuvayı en fazla kazanan iki takımdan biri konumunda.

Antoine Griezmann'ın Fransa formasıyla en fazla gol attığı rakibi Almanya. Griezmann son iki büyük turnuvada en fazla gole katkı sağlayan Avrupalı oyuncu konumunda. Didier Deschamps bu turnuvaya Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nı hem oyuncu hem de teknik direktör olarak kazanan ilk isim olmak için geliyor. Fransa'nın başına Temmuz 2012'de geçen Deschamps, Joachim Löw'ün ardından en uzun süre görevinde kalan çalıştırıcı konumunda.

Büyük turnuvalar tarihinde Manuel Neuer'den daha fazla maça çıkan sadece iki Avrupalı kaleci var: Iker Casillas ve Gianluigi Buffon. Avrupa Şampiyonası tarihinde en fazla maçta görev yapan teknik direktör olan Joachim Löw, bu karşılaşmada Almanya'yı 18'inci kez çalıştıracak. Löw daha önce Almanya'nın başında katıldığı altı turnuvanın beşinde en az yarı final oynadı ve sadece 2018 Dünya Kupası'nda gruptan çıkamadı.

FRANSA ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI OLARAK YAYINLANACAK..

Fransa Almanya maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Mücadele TRT 1 ve TRT 4K kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

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