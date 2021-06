Fransa Açık'ta(Roland Garros) şike skandalı! Rus tenisçi Paris'te gözaltına alındı...

Spor Arena Dış Haber - Yana Sizikova, bu yıl Fransa Açık çift kadınlarda vatandaşı Ekaterina Alexandrova ile ilk tur çiftler maçını kaybederek elenmişti. Sizikova ile ilgili şike suçlaması ile 2020 Fransa Açık'a dayanıyor.

Savcılık, geçen yıl Eylül ayında oynanan Fransa Açık çift kadınlar 1. turundaki "Andreea Mitu/Patricia Maria Tig - Yana Sizikova/Madison Brengle" maçıyla ilgili şike soruşturması açmıştı. Mitu - Tigi çifti, karşılaşmadan 2-0 galip ayrılıp üst tura yükselmişti.

YANA SINIKOVA OTELİNDE GÖZALTINA ALINDI

26 yaşındaki Rus tenisçi Yana Sinikova'nın Perşembe akşamı Paris'te şike girişiminden gözaltına alındığı açıklandı. Fransa Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Sinikova'nın polis tarafından gözaltına alındığı haberi doğrulanırken konuyla ilgili detay verilmedi.

Rusya haber ajansı TASS'ın geçtiği bildiride Paris'teki Rusya elçiliğinin de konuyla ilgili bilgilendirildiği ifade edildi.

BAHİS ŞİKESİ İDDİASI

Sinikova'nın geçen yıl oynanan çiftler maçında bilerek puanlar kaybettiği ve bahis şikesi yaptığı gerekçesiyle suçlandığı iddia ediliyor.

İşte Sinikova'nın tartışılan anları

Anyone missing the Sizikova fix from last year?



Update: she partnered Alexandrova and will play on the 3rd of June against Storm/Alja



Prepare your accounts! pic.twitter.com/W01bqK1oOk