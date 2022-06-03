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Fransa Açık'ta Zverev sakatlandı, Rafael Nadal finale yükseldi

#Rafael Nadal#Alexander Zverev#Fransa Açık
Fransa Açıkta Zverev sakatlandı, Rafael Nadal finale yükseldi

Fransa Açık'ta İspanyol tenisçi Nadal, yarı finalde setleri 1-0 önde götürürken rakibi Alman raket Zverev'in sakatlanması sonrası doğrudan finale yükseldi. Sakatlığı nedeniyle büyük üzüntü yaşayan ve gözyaşlarını tutamayan Zverev, kortu tekerlekli sandalyeyle terk etti.

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Fransa Açık (Roland Garros) yarı final maçında Rafael Nadal ile Alexander Zverev karşı karşıya geldi. 

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, yarı finalde setlerde 1-0 öndeyken rakibi Alexander Zverev ağır bir sakatlık geçirdi.

Sakatlık sonrası acılar içinde yerde kalan Zverev'in yanına giden Rafael Nadal, gözyaşlarına boğulan rakibine destek olurken Alman tenisçi mücadeleye devam edemedi. 

Tekerlekli sandalyeyle kortu terk eden Zverev'e seyirciler alkışlarla moral verirken Rafael Nadal hükmen finale yükseldi. 

Fransa Açıkta Zverev sakatlandı, Rafael Nadal finale yükseldi

 

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#Rafael Nadal#Alexander Zverev#Fransa Açık

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