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Fransa Açık'ta son şampiyon Carlos Alcaraz finale yükseldi!

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#Fransa#Alcaraz#Paris
Fransa Açıkta son şampiyon Carlos Alcaraz finale yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2025 18:47

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerin son şampiyonu İspanyol Carlos Alcaraz, İtalyan Lorenzo Musetti'nin maçtan çekilmesiyle finale kaldı.

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Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 13. günündeki tek erkekler yarı final maçında dünya 2 numarası Alcaraz ile 8 numaralı seribaşı Musetti karşılaştı.

Kariyerinde ilk kez Fransa Açık'ta yarı final oynayan Musetti, ilk seti 6-4 kazanarak karşılaşmada 1-0 öne geçti.

"Tie-break" ile sonuçlanan ikinci seti 7-6, üçüncü seti ise 6-0 ile hanesine yazdıran Alcaraz, maçta 2-1 üstünlük yakaladı.

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Dört kez grand slam şampiyonu Alcaraz, 4. sette 2-0 öndeyken Musetti'nin sakatlığı nedeniyle sahadan çekilmesiyle 2 saat 25 dakika süren karşılaşma sonunda finale yükseldi.

Tek erkeklerin diğer finalisti, dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner ile 6 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic arasındaki maçın ardından belli olacak.

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#Fransa#Alcaraz#Paris

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