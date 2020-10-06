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GeriTenis Fransa Açık'ta "şike" soruşturması
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Tenis
Haber Giriş: 06.10.2020 - 19:06 | Son Güncelleme:

Fransa Açık'ta "şike" soruşturması

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Fransa Açık'ta "şike" soruşturması
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Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda (Roland Garros) oynanan birinci tur karşılaşmasında şike yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, savcılık, çift kadınlar 1.turdaki Andreea Mitu/Patricia Maria Tig-Yana Sizikova/Madison Brengle
karşılaşması için şike şüphesiyle soruşturma açtı.

1 Ekim'de başlatıldığı belirtilen soruşturmanın birkaç hafta içinde tamamlanacağı belirtildi.

30 Eylül'de oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanan Mitu-Tig ikilisi, turnuvaya üçüncü turda veda etmişti.

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