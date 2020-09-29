Fransa Açık'ta Pliskova ve Kenin ikinci turda

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen ve ilk tur karşılaşmalarıyla devam eden turnuvanın üçüncü gününde, tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova, dünya 172 numarası Mısırlı Mayar Şerif'i 6-7, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek tur atladı. Pliskova, ikinci turda Letonyalı Jelena Ostapenko'nun rakibi oldu.

Bu yıl Avustralya Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna uzanan 4 numaralı seribaşı ABD'li Sofia Kenin ise dünya 125 numarası Rus Liudmila Samsonova ile karşılaştı. Kenin, yağmur nedeniyle bir süre ara verilen maçta rakibini 6-4, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup ederek ikinci turda Rumen Ana Bogdan ile eşleşti.

Turnuvaya elemelerden katılan 17 yaşındaki Danimarkalı Clara Tauson, bu yıl ABD Açık'ta yarı finale kalan 21 numaralı seribaşı Jennifer Brady'yi 6-4, 3-6 ve 9-7'lik setlerle 2-1 yenerek tek kadınlarda sürprize imza attı.

Tek erkeklerde 7 numaralı seribaşı İtalyan Matteo Berrettini ise klasmanın 76. sırasındaki Kanadalı Vasek Pospisil'i 6-3, 6-1 ve 6-3'lük setlerle 3-0 mağlup ederek ikinci tura yükseldi ve Güney Afrikalı Lloyd Harris'in rakibi oldu.