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GeriTenis Fransa Açık'ta günlük bin seyirci alınacak
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Tenis
Haber Giriş: 25.09.2020 - 15:56 | Son Güncelleme:

Fransa Açık'ta günlük bin seyirci alınacak

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Fransa Açık'ta günlük bin seyirci alınacak
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Sezonun son grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros), karşılaşmaları günlük 1000 seyirci izleyebilecek.

Organizasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl seyirci sayısının sınırlandırıldığı belirtildi.

Turnuvaya günlük 1000 seyirci alınacağı ve bu kişilerin bilet sahipleri arasından kura ile seçileceği kaydedildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvada ilk tur karşılaşmaları pazar günü oynanacak.

Fransa Açıkta günlük bin seyirci alınacak

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