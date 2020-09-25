Fransa Açık'ta günlük bin seyirci alınacak

Organizasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl seyirci sayısının sınırlandırıldığı belirtildi.



Turnuvaya günlük 1000 seyirci alınacağı ve bu kişilerin bilet sahipleri arasından kura ile seçileceği kaydedildi.



Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvada ilk tur karşılaşmaları pazar günü oynanacak.

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