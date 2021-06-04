Fransa Açık'ta favoriler üçüncü turda
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde Novak Djokovic, Rafael Nadal ve Roger Federer, kadınlarda ise Iga Swiatek üçüncü tura yükseldi.
Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 5. günü, akşam seansındaki ikinci tur karşılaşmalarıyla tamamlandı.
Fransa Açık'taki tek şampiyonluğunu 2016'da yaşayan erkeklerin 1 numaralı seribaşı Sırp Djokovic, Uruguaylı Pablo Cuevas'ı 6-3, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek tur atladı.
Turnuvada son 4 yılı üst üste olmak üzere 13 şampiyonluğu bulunan 3 numaralı seribaşı İspanyol Nadal, Fransız Richard Gasquet'i 3-0'la (6-0, 7-5, 6-2) geçerek adını üçüncü tura yazdırdı.
Erkeklerin 8 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer, Hırvat Marin Cilic'i 6-2, 2-6, 7-6, ve 6-2'lik setlerle 3-1 mağlup ederek turladı.
Tek kadınlarda son şampiyon 8 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek ise İsveçli Rebecca Peterson'u 6-1'lik iki setle yenerek üçüncü tur vizesi aldı.