Fransa Açık'ta favoriler çeyrek finalde

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın dokuzuncu günü, dördüncü tur maçlarıyla devam etti.

Tek erkeklerde 2016 yılı şampiyonu dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic, 15 numaralı seribaşı Rus Karen Khachanov'u 6-4, 6-3 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek tur atladı. Fransa Açık'ta üst üste 11. kez çeyrek finale yükselen Sırp raket, 17 numaralı seribaşı İspanyol Pablo Carreno Busta ile karşılaşacak.



Turnuvanın 5 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas, 18 numaralı seribaşı Bulgar Grigor Dimitrov'u 6-3, 7-6 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Fransa Açık'ta ilk kez çeyrek finale yükselen Yunan tenisçi, 13 numaralı seribaşı Rus raket Andrey Rublyov'un rakibi oldu.

Tek kadınlarda ise 4 numaralı seribaşı ABD'li Sofia Kenin, dünya 49'uncusu Fransız Fiona Ferro'yu 2-6, 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yendi. Kenin, bugüne ertelenen Ons Jabeur-Danielle Collins maçının galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak.

7 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova, klasmanın 39. sırasındaki Çinli Shuai Zhang'ı 6-2 ve 6-4'lük setlerde 2-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı ve Alman Laura Siegemund ile eşleşti.

Nadal ve Thiem yarı final için korta çıkacak

Çeyrek final maçlarının başlayacağı turnuvada bugün, tek erkeklerde son 3 yılın şampiyonu 2 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal, dünya 75'incisi İtalyan Jannik Sinner ile karşılaşacak.

3 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem, 12 numaralı seribaşı Arjantinli Diego Schwartzman'a karşı mücadele edecek.

Tek kadınlarda ise 3 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina, klasmanın 131. sırasındaki Arjantinli Nadia Podoroska ile dünya 54'üncüsü

Polonyalı Iga Swiatek de İtalyan Martina Trevisan ile korta çıkacak.