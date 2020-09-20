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GeriFutbol Fransa Açık elemelerine 3 Türk tenisçi katılacak
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Futbol
Haber Giriş: 20.09.2020 - 23:12 | Son Güncelleme:

Fransa Açık elemelerine 3 Türk tenisçi katılacak

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Fransa Açık elemelerine 3 Türk tenisçi katılacak
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Milli tenisçiler Cem İlkel, Çağla Büyükakçay ve Pemra Özgen, sezonun son grand slam turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) elemelerinde mücadele edecek.

Ana tablo maçları 27 Eylül'de başkent Paris'te başlayacak organizasyonun elemelerine katılacak isimler belirlendi.

Erkeklerde yarışacak tek Türk sporcu Cem İlkel (dünya 206 numarası), ilk turda klasmanın 141. basamağındaki Prajnesh Gunneswaran ile eşleşti.

Cem ile Hint rakibi arasındaki mücadele, yarın 11. kortta, TSİ 11.00'de oynanacak maçın ardından başlayacak.

Türkiye'yi, kadınlarda ise dünya 173'üncüsü Çağla Büyükakçay ve dünya 209 numarası Pemra Özgen temsil edecek.

22 Eylül Salı günü korta çıkacak Çağla ve Pemra'nın rakipleri, yarın belli olacak.

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