Fransa 4-1 Belçika (UEFA Uluslar Ligi) Lukaku...

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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa ile Belçika, Stade de France'da karşı karşıya geldi.
Belçika, 35. dakikada Lukebakio'nun golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, Fransa Teknik Direktörü Zidane, Olise, Cherki, Doue gibi etkili hücum oyuncularını ikinci yarı sahaya sürdü.
77. dakikada Desire Doue beraberlik golünü kaydederken, Rayan Cherki 81'de Fransa'yı öne geçirdi. Olise 88 ve 90+1. dakikalarda kaydettiği gollerle skoru 4-1'e getirdi.
Fenerbahçe forması giyen Belçikalı forvet Romelu Lukaku, müsabakaya 11'de başlarken 70 dakika sahada kaldı.
Karşılaşmadan 4-1 galip ayrılan Fransa puanını 10'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Türkiye’yi 3-1 mağlup eden İtalya 7 puanla ikinciliğe çıkarken, Belçika 6 puanla grupta 3. sırada yer aldı. Son sıradaki Türkiye'nin puanı bulunmuyor.