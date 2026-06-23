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Fransa 3-0 Irak (Dünya Kupası I Grubu)

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#Dünya Kupası 2026#Fransa#Irak
Fransa 3-0 Irak (Dünya Kupası I Grubu)
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2026 04:04

Fransa, Dünya Kupası I Grubu 2. hafta maçında Irak'ı 3-0 mağlup etti.

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Fransa ile Irak, Dünya Kupası I Grubu ikinci hafta maçında karşı karşıya geldi.

Philadelphia Stadyumu'nda oynanan maç Fransa'nın 3-0'lık galibiyetiyle sonlandı. 

Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 14. ile 54. dakikalarda Kylian Mbappe ve 66. dakikada Dembele kaydetti. 

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İKİNCİ YARIYA FIRTINA ENGEL OLDU

Mücadelenin ikinci devresi stadyum yakınlarında tespit edilen yıldırım tehlikesi sebebiyle yaklaşık 2 saat gecikmeli başladı.

MBAPPE REKORA KOŞUYOR

Karşılaşmayı iki golle tamamlayan Mbappe, Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını 16’ya yükseltti ve turnuva tarihinin eski gol rekortmeni Miroslav Klose'yi yakaladı.

Mbappe, Klose’yi geride bırakarak 18 golle zirveye çıkan Lionel Messi’nin sadece iki gol gerisinde bulunuyor.

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FRANSA 2'DE 2 YAPTI

Bu sonucun ardından Fransa, 2'de 2 yaparak puanını 6 yaptı. Henüz puan ile tanışamayan Irak ise grubun son sırasında yer aldı.

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Grubun son haftasında Fransa, Norveç ile karşılaşacak. Irak ise Senegal ile kozlarını paylaşacak.

İLK 11'LER

Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Digne, Kone, Rabiot, Dembele, Olise, Barcola, Mbappe.

Irak: Basil, Ali, Tahseen, Hashim, Doski, Bayesh, Iqbal, Al-Ammari, Ismael, Qasem, Hussein.,

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#Dünya Kupası 2026#Fransa#Irak

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