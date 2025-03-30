Frankowski'den Galatasaray transferi itirafı! Rest çektiğini açıkladı

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Galatasaraylı Franskowski, ülkesinin basınına sarı kırımızılılara transfer sürecini anlattı.

Polonyalı oyuncu, Galatasaray’a transfer olmasının ardından Lens taraftarının kendisine sosyal medyadan yüklendiğini itiraf etti.

Bununla beraber Frankowski, Galatasaray’ın kendisi için Lens’e 2 kez teklif yaptığını, Fransız kulübünün bu teklifleri kabul etmediğini ancak kabul etmemeleri halinde oynamayacağını söylediğini ifade etti.





İşte Frankowski’nin açıklamaları;

Lens’ten ayrıldıktan sonra taraftarlar, takımı nasıl bırakabildiğimi sordular. Sosyal medyada, ‘Mutlu musun? Lens’te neler olduğunu görüyor musun? Dört maç üst üste kaybettik.’ Dediler. Sanki benim hatammış gibi… Bu beni olumsuz etkiledi. Lens’te oynayan yakın arkadaşlarım var, bu kulübe bağlı olan taraftarları çok iyi tanıyorum, ailemle beraber orada harika zamanlar yaşadık. Her şey yolundaydı ancak karar vermem gerekiyordu.

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'2 KEZ REDDEDİLDİ, AYRILMAK İSTEDİĞİMİ SÖYLEDİM'

Lens’te 3 buçuk yıl oynamıştım, Ocak ayında transfer olmayı düşünmüyordum ama Galatasaray’dan teklif geldi. Galatasaray Türkiye’de, taraftarın ilgisi ve kulüp büyüklüğü açısından PSG’ye benziyor. Lens, gelen ilk 2 teklifi reddetti. 2. kez reddedilmesinin ardından teknik direktörü aradım ve hemen ayrılmak istediğimi söyledim. Nice maçında oynamak istemediğimi söyledim. O maçta %100 hazır olmayacaktım. Bana, beni anladığını ve büyük bir kulüpten gelen teklifi ilk kez itiraf etti. Sonunda Lens, Galatasaray’ın teklifini kabul etmek zorunda kaldı.



