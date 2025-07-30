Frankowski için Rennes devrede!

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Galatasaray'ın devre arasında Lens'ten transfer ettiği Przemyslaw Frankowski, başka bir Fransız ekibi Rennes’in gündeminde.

Polonya basınından Meczyki bu hafta Galatasaray ve Rennes yetkililerinin Frankowski’nin transferi için masaya oturacağını öne sürdü.

Haberde transfer için biri doğrudan bonservisli diğeri ise zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama olmak üzere 2 seçenek bulunduğuna vurgu yapılırken Polonyalı futbolcunun da Fransa’ya dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Sarı kırmızılıların 1 milyon Euro’su kiralama, 7 milyon Euro’su bonservis olmak üzere toplamda 8 milyon Euro ödediği 30 yaşındaki futbolcudan zarar etmek istemediği öğrenildi.