Frankfurt'ta her şeyin değiştiği 2 an: Barış Alper Yılmaz önce mutlak golü kaçırdı, sonra attı ama bu kez de hakem engeline takıldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olurken karşılaşmaya Barış Alper Yılmaz'ın yakın mesafeden kaçırdığı yüzde yüzlük gol ve verilmeyen golü damga vurdu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Almanya'da Eintracht Frankfurt'a konuk oldu.

Sarı-kırmızılılar henüz 8. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle 1-0 öne geçtiği maçta sahadan 4-1 yenik ayrılarak Devler Ligi serüvenine mağlubiyetle başladı.

BARIŞ ALPER YILMAZ KALE AĞZINDAN TOPU TRİBÜNLERE GÖNDERDİ!

Mücadelenin 24. dakikasında Galatasaray ceza yayı üzerinden serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşu kullanan İlkay Gündoğan, herkes kaleye şut beklerken topu boştaki Barış Alper'e pas olarak gönderdi. Barış Alper Yılmaz müsait durumda sağ çaprazdan çok kötü bir vuruş yaparak topu tribünlere gönderdi. Tribündeki ve ekranları başındaki sarı-kırmızılı taraftarlar bu pozisyon sonrasında büyük üzüntü yaşadı.

BARIŞ ALPER ATTI, BU KEZ DE HAKEM SAYMADI!

Frankfurt mücadelenin 37. dakikasında Doan'ın golüyle skoru eşitledi. Golden sonra çabuk toparlanan Galatasaray ataklarını sürdürmeye devam etti. Sarı-kırmızılılarda sağ kanattan gelişen atakta Torreira'nın ceza sahasına gönderdiği ortaya Barış Alper Yılmaz uçarak kafayı vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ancak karşılaşmanın hakemi bir önceki pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

Mücadelenin ilerleyen bölümlerinde dört gol daha bulan Eintracht Frankfurt sahadan 5-1 galip ayrıldı.

