Frankfurt'ta Can Uzun - Albert Riera krizi: Ayrılmayı kafasına koydu, istenen bonservis yarıya düştü!

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen ve yardımcı antrenörlük de yapan Albert Riera, Şubat ayında Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'un yeni teknik direktörü olmuştu.

'Kartallar' lakaplı Alman ekibinde forma giyen 20 yaşındaki milli futbolcu Can Uzun, Riera'nın göreve gelmesinin ardından formaya hasret kaldı.

27. haftada oynanan Köln maçında yalnızca 11 dakika şans bulan Can, 28. haftada oynanan Köln maçında ise hiç süre alamadı.

AYRILMAK İSTİYOR

Sezona harika bir başlangıç yapan ve ardından sakatlık geçiren Can Uzun, 'vazgeçilmez' olarak görüldüğü Frankfurt ile teknik direktör Albert Riera nedeniyle ipleri koparma noktasına geldi.

BILD gazetesinin haberine göre; Can Uzun, Albert Riera'yla yaşadığı sorunlar ve İspanyol teknik adamın kamuoyu önündeki kendisine yönelik eleştiriler nedeniyle yaz transfer döneminde takımdan ayrılmak istiyor.

"TOPSUZ OYUNDA İYİ DEĞİLSE, BENİM TAKIMIMDA OYNAYAMAZ"

Albert Riera, Can Uzun'un forma şansı bulamaması konusunda gelen bir soruya, "Bazı oyuncuların oynamamasının nedeni topsuz oyunda iyi olmamaları. Topla ne kadar iyi olursanız olun, topsuz oyunda yeterli değilseniz benim takımımda yer bulamazsınız. Bu konuda çok netim. Sahada ‘komple’ oyuncular görmek istiyorum. Hem toplu hem topsuz oyunda üstlerine düşeni yapmalılar. Can da topla ya da topsuz ne yapması gerektiğini biliyor. Eğer bunu yaparsa oynar." yanıtını vermişti.

FRANKFURT'UN BONSERVİS BEKLENTİSİ YARIYA İNDİ!

Can Uzun için sezon başındaki harika performansından sonra en az 80 milyon euro bonservis kazanmayı hedefleyen Frankfurt yönetiminin, yaşananların ardından beklentisini 35 ila 40 milyon euroya kadar düşürdüğü belirtiliyor.

MILAN İLGİLENİYOR

İtalyan devi AC Milan'ın milli futbolcuyla uzun süredir ilgilen diği ve ayrılık kararının hem kulüp hem de oyuncu tarafından kesinleştirilmesi halinde yaz aylarında teklifte bulunabileceği ifade ediliyor.

PERFORMANSI: 22 MAÇTA 13 GOLE DOĞRUDAN KATKI SAĞLADI

Bu sezon Bundesliga, Şampiyonlar Ligi ve Almanya Kupası'nda toplam 22 maça çıkan Can Uzun, sahada bulunduğu 1167 dakikaya 8 gol - 5 asist sığdırarak toplamda 13 gole doğrudan katkı sağladı.