Bundesliga'da Frankfurt ile oynadığı son altı maçın sadece birini kaybeden Mainz, tek mağlubiyetini deplasmanda aldı.

Franfkurt'un Bundesliga tarihinde Mainz'a karşı aldığı altı galibiyetin tamamı iç sahada geldi. Bundesliga'da oynadığı son iki maçı kazanan Frankfurt, bu sezon üç maçlık bir seri yakalayamadı.

Frankfurt, sahasında oynadığı son sekiz Bundesliga maçının sadece ikisinden galip ayrılabildi. Son üç Bundesliga maçında da gol atan Frankfurt forveti Andre Silva, Martin Hinteregger ile birlikte bu sezon takımı adına en fazla gol kaydeden iki isimden biri konumunda.

Frankfurt forması giyen Stefan Ilsanker, son Bundesliga maçında kariyerinde ilk kez aynı karşılaşmada iki gol attı. Bundesliga'da beş maçtır kazanamayan Mainz, teknik direktör Achim Beierlorzer yönetimindeki en uzun serisini sona erdirmek için sahaya çıkıyor. Mainz, 2017/18'in ardından Bundesliga'nın 29. haftaları itibarıyla en az puan topladığı sezonu yaşıyor.

Bu sezon Bundesliga'da 62 gol yiyen Mainz, daha önce bir sezonun tamamında kalesinde en fazla 57 gol görmüştü. Bundesliga'da oynadığı son iki deplasman maçında berabere kalan Mainz, daha önceki 21 karşılaşmadan beraberlikle ayrılmamıştı.

Frankfurt Mainz maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Frankfurt Mainz maçı bugün saat 16:30'da sahne alacak. Mücadele Misli.com'dan canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşma sırasında Misli.com üzerinden CANLI İDDAA da oynayabileceksiniz!

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