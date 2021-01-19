Frank Lampard'ın Türkiye itirafı! Drinkwater transferi sonrası...

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın Chelsea'den Danny Drinkwater'ı kiralaması İngiliz basınında da dikkat çekti. 30 yaşındaki orta saha sezon sonuna kadar Kasımpaşa'da kiralık oynayacakken İngiltere'den de konuyla ilgili açıklamalar geldi.

Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard, transferi değerlendirirken ''Onunla yaptığım konuşmada takımdan ayrılıp oynayabileceği bir yere gitmesi gerektiğini söyledim. Eğer düzenli oynarsa kendisini daha iyi hissedecek. Sezon sonu geldiğinde de Danny ile durumumuza tekrar bakacağız.'' sözlerini kullandı.

''TÜRKİYE'YE GİTMESİ OLUMLU''

Lampard, Drinkwater'ın Türkiye'ye transfer olmasının kendisinin için iyi olduğunu belirtirken ''Geçmişi unutup geleceğe bakalım. Drinkwater'ın Kasımpaşa'ya transfer olması kendisi adına olumlu bir hareket. Daha fazla oynama şansı bulacak.'' şeklinde konuştu.

Kasımpaşa, Chelsea'den Danny Drinkwater'ı sezon sonuna kadar kiraladığını duyurmuştu. İngiliz orta saha; bu sezon Chelsea U21 ile 3 ve EFL Kupası'nda 1 maçta forma giydi. 30 yaşındaki oyuncu, daha önce Leicester, Huddersfield, Barnsley, Cardiff, Watford, Burnley ve Manchester United'da oynamıştı.

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