Frank De Boer: 'Türkiye şanslıydı'

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım'a 4-2 kaybeden Hollanda'da teknik direktör Frank De Boer, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Frank De Boer'un sözleri;

3-0 geri düştüğünüz zaman biraz daha agresif oynamanız gerekiyor. 3-0'dan sonra biraz karakter göstererek oynamalıydık. 3-0'dan 3-2'ye getirdik, devam edip maçı da kazanabiliriz diye düşündük

AFRESİF OYNADILAR

İlk yarıda yaptıkları gibi, ikinci yarıda 1 defa geldiler ve gol attılar. Çok iyi fırsatlar da bulduk. İlk yarıda Malen ile bir fırsatımız vardı. Savunmada çok kompakt ve agresif oynadı Türkiye. Aralara giremedik fazla. Çok pozisyon ürettik diyemem

BANA GÖRE GOLDÜ

De Ligt'in kafa vuruşu goldü bana göre. Türkiye şanslıydı, şans bize gülmedi. Genel olarak, en iyi oyunumuz değildi bu. Van Dijk ve Ake olsalar oynarlardı. Bu bahane değil. Biz daha iyi oynamalıydık. Türkler daha iyi oynadı