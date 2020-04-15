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GeriFutbol Frank De Boer: Keşke bende corona virüs (koronavirüs) olsaydı
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Futbol
Haber Giriş: 15.04.2020 - 09:14,Son Güncelleme:

Frank De Boer: Keşke bende corona virüs (koronavirüs) olsaydı

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Frank De Boer: Keşke bende corona virüs (koronavirüs) olsaydı
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Bir dönem Galatasaray forması da giyen Atlanta United teknik direktörü Frank De Boer, corona virüsle (koronavirüs) ilgili çok ilginç bir açıklama yaptı. De Boer, "Corona testim negatif çıktı ama pozitif çıkmayı tercih ederdim. Öyle olsaydı, şu anda tedavi olmuş, bağışıklık kazanmış olurdum" ifadeleriyle herkesi şaşkına çevirdi.

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve teknik direktör Frank De Boer, corona virüs (koronavirüs) ile ilgili ilginç bir açıklamaya imza attı.

Hollanda gazetesi AD'ye konuşan De Boer, "Korona testim negatif çıktı ama pozitif çıkmayı tercih ederdim. Öyle olsaydı, şu anda tedavi olmuş, bağışıklık kazanmış olurdum" sözleriyle şaşırttı.

"ŞAMPİYONLUĞU SAHADA KAZANMAK EN DOĞRUSU"
De Boer, Hollanda'da sezonun başlamasını iple çektiğini söylerken, "Eğer oynanabilirse çok iyi olacak. Şampiyonluğu sahada kazanmak en doğrusu. Hollanda'daki kötü durumun yavaş yavaş düzelmeye başladığını söyleyebiliriz" sözlerini sarf etti.

Frank De Boer: Keşke bende corona virüs (koronavirüs) olsaydı

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