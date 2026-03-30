Franco Foda: 'Türkiye ile şansımız yüzde 50!'

Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2026 12:05

Kosova Milli Takım Teknik Direktörü Franco Foda ve Vedat Muriqi, Türkiye maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kosova Milli Takım Teknik Direktörü Franco Foda ile Vedat Muriqi, Türkiye maçı öncesi basın toplantısında konuştu.

Vedat Muriqi'in açıklamaları:

8 sene Türkiye'de futbol oynadım. Çoğu benim arkadaşım ama yarınki maç bambaşka. Milli duygular olacak. Elimizden geleni yapacağız. Romanya maçının ilk devresini seyrettim. Türkiye'nin iki tane pozisyonu vardı. Romanya biraz fazla defans oynadı. Belli ki Türkiye'de çok kaliteli ayaklar var. 

Franco Foda'nın açıklamaları:

Türkiye çok güçlü bir takım. Arda Güler, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu gibi oyuncular var. Biz de finale kadar hakkımızla geldik. Şansımız yüzde 50. Edon Zhegrova'yı Slovakya maçında mecburiyetten oynatmadım.

Bize daha uzun boylu oyuncular gerekiyordu. Yarınki maç için karar vereceğiz. Hangi taktikle oynayacağımızı açıklayamam. Türkiye kısa paslarla oynuyor. Biz topu aldığımız anda kontrataklar yapacağız.

