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Futbol
Haber Giriş: 06.07.2020 - 16:17,Son Güncelleme:

Franck Ribery'nin evine hırsız girdi!

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Franck Ribery'nin evine hırsız girdi!
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Şimdilerde Fiorentina forması giyen Galatasaray'ın eski oyuncusu Franck Ribery, evinin soyulduğunu açıkladı. Fransız futbolcunun Parma maçı için şehir dışında olmasını fırsat bilen hırsızlar, eve girerek mücevher ve değerli eşyaları çaldı. Ribery görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşırken, Floransa polisi ise konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Uzun yıllar Bayern Münih'te oynadıktan sonra Fiorentina'ya transfer olan Galatasaray'ın eski yıldızı Franck Ribery'nin Floransa'daki evine hırsız girdi.

İtalyan Repubblica'nın haberine göre; Fiorentina'nın Serie A'da Parma ile deplasmanda oynayacağı maç için Floransa dışında olmasını fırsat bilen hırsızlar, Ribery'nin evini soydu.

Franck Riberynin evine hırsız girdi

Franck Riberynin evine hırsız girdi

ÇOK SAYIDA MÜCEVHER VE DEĞERLİ EŞYASI ÇALINDI
Pazar günü oynanan maçın ardından haberi alan yıldız futbolcu, apar topar Floransa'ya döndü ve çalınan eşyalarını tespit etmek için evine gitti. İlk belirlemelere göre mücevherler ve değerli eşyaların çalındığı, tam tespitin yapılması için emniyetin gerekli çalışmaları devam ettirdiği vurgulandı.

Kasım ayında sakatlanıp ameliyat olan ve 4 aylık tedavinin ardından pandemi dönüşü formasına tekrar kavuşan Ribery, Parma maçında da ayağına darbe aldı ve 66. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Franck Riberynin evine hırsız girdi

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