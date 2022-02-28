Franck Ribery trafik kazası geçirdi!

Bir dönem ülkemizde Galatasaray forması giyen, uzun yıllar Bayern Münih'te oynayan Fransız yıldız Franck Ribery, Salerno şehri yakınlarında trafik kazası geçirdi.
Aracın trafik ışıklarına çarpması sonucu hafif yaralanan Ribery, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı ve kontrolleri yapıldıktan sonra evine gönderildi.
Salernitana'dan yapılan açıklamada Ribery'nin trafik kazası geçirdiği doğrulanırken aracı Fransız futbolcunun kullanmadığı ifade edildi. Ribery, tedbir amaçlı birkaç gün evinde dinlenecek.