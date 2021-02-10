Francisco Trincao'nun pahalı oyuncağı İspanya'da gündem oldu!

Spor Arena Dış Haberler | La Liga ekiplerinden Barcelona forması Francisco Trincao, Real Betis maçında Katalan devine galibiyeti getiren golünü kutlamak için kendisine Lamborghini Huracan marka lüks bir spor araba aldı.

Real Betis deplasmanında 87. dakikada attığı golle 3-2'lik galibiyette önemli rol oynayan 21 yaşındaki genç futbolcu, kendisini 240 bin sterlin değerindeki Lamborghini Huracan ile ödüllendirdi.

Francisco Trincao'nun yeni oyuncağını resmi Instagram hesabından paylaşan galeri, "Barceloan forması giyen Trincao için olağanüstü Lamborghini Huracan EVO'nun özel teslimatını gerçekleştirdik. Arabanın keyfini çıkar, bize duyduğun güven için teşekkürler." notunu düştü.

Bu sezon süre aldığı 27 maçta yalnızca 1 gol ve 1 asisti bulunan Francisco Trincao'nun söz konusu alışverişi İspanya'da spor kamuoyu tarafından ciddi şekilde eleştirildi.

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