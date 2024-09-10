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Francisco Calvo, Hatayspor ile Süper Lig'de döndü

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#Transfer#Hatayspor#Calvo
Francisco Calvo, Hatayspor ile Süper Ligde döndü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 21:08

Trendyol Süper Lig takımlarından Hatayspor, daha önce Konyaspor ve FC Jurez takımlarında forma giyen defans oyuncusu Francisco Calvo ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

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Son dönemde teknik direktör değişikliğinin ardından transfer çalışmalarına da hız veren Hatayspor, deneyimli defans oyuncusu Francisco Calvo'yu kadrosuna dahil etti. Hatayspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Daha önce Konyaspor ve FC Jurez takımlarında forma giyen deneyimli defans oyuncusu Francisco Calvo ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Francisco’ya ailemize hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz. Oyuncumuz yarın Mersin’e gelerek takımla çalışmalarına başlayacaktır" denildi.

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#Transfer#Hatayspor#Calvo

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