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GeriFutbol Francesco Totti: Oğlumu Lazio’ya gönderecek kadar aptal değilim
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Futbol
Haber Giriş: 25.04.2020 - 12:39,Son Güncelleme:

Francesco Totti: Oğlumu Lazio’ya gönderecek kadar aptal değilim

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Francesco Totti: Oğlumu Lazio’ya gönderecek kadar aptal değilim
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Roma'nın efsane ismi Francesco Totti, oğlu Cristian'ın Lazio'ya gitme ihtimaliyle ilgili konuştu. Totti, "Cristian'ı Lazio'ya gönderecek kadar aptal değilim" dedi.

İtalya devi Roma’nın ve İtalya milli takımının efsane ismi Francesco Totti, başkent ekibinin ezeli rakibi Lazio’yu hedef aldı. Totti daha önce yaptığı bir açıklamada oğlu Cristian’ın Lazio’ya gitmek istemesi durumunda karşı gelmeyeceğini söylemiş ve Roma taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.

Juventus’un efsane ismi Alessandro Del Piero ile sosyal medya üzerinden canlı yayına katılan Totti bu duruma açıklık getirdi.

Totti konuşmasında, ‘‘Eğer temsilci rolünde olursam ve Juventus, Milan, Lazio transfer için beni ararsa cevap vereceğimi söyledim. Cristian zaten benim gibi… O da benim verdiğim yanıtı verirdi, yani hayır. Cristian’ı Lazio’ya gönderecek kadar aptal değilim. Gerçekten bunu yapacağımı mı düşünüyorsunuz?” diye konuştu.

Francesco Totti: Oğlumu Lazio’ya gönderecek kadar aptal değilim

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