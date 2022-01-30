Francesco Farioli'den Fatih Terim'e büyük övgü! Galatasaray iddiaları...

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Francesco Farioli, Fatih Terim'in ayrılığının ardından Galatasaray'la teması olup olmadığını açıkladı.

Tivibu Spor'da yaptığı açıklamada, Türkiye'de çalıştığı sürede rakiplerine hazırlanmak için birçok takımın maçını izlediğini belirten Faioli, O dönemde çok fazla maç izledim. İstanbul'da olmamın avantajı vardı. İşler iyi giderken adınız birçok takımla anılabilir. Birçok dedikodu olabilir. Bu dedikoduların çoğu asılsızdı. Stadyumlarda bulunma amacım kendimi daha iyiye götürme, Türkiye'de bir takım çalıştırma fırsatı bulacaksam rakiplerime hazırlanma ya da çalışacağım takıma önceden neler verebileceğimi planlamaydı. Stadyumlarda bulunma amacım tamamen futbolun doğasıyla iç içe olmaktan geçiyordu. Benim adımın farklı bir takımla anılıyor olması, o an takımın başında olan kişiye saygısızlık oluyor. Ben de bunu hiç iyi karşılamıyorum. Ancak bu tarz şeyler olabilir. Bu olayları transfer döneminde de çok sevmiyorum. Maçlar devam ediyor. Futbolcuların kafasını bu işlerden soyutlamak çok zor oluyor." diye konuştu.

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Fatih Terim'le ilgili olarak da konuşan Farioli, "Fatih Terim önemli işler başardı, özellikle Avrupa'da grubunu alt üst ettiler. Fatih Hoca'ya çok büyük bir saygım var. Spalletti ile görüştüğümde onun Fatih Terim'e karşı olan sevgisini hissettim. Hocaya karşı herkesin büyük saygı göstermesi lazım." dedi.