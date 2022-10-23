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Francesco Farioli: "Sanırım 1 puan iki takım için adil"

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#Alanyaspor#Francesco Farioli#Galatasaray
Francesco Farioli: Sanırım 1 puan iki takım için adil
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2022 23:59

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün sanırım 1 puan iki takım için de gayet adil. Hem biz hem Galatasaray açık oynayarak, galibiyeti zorladı. İki taraf da 1 puanla ayrıldı. Sanırım maçın hakkı buydu" dedi.

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Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Alanyaspor deplasmanda karşılaştığı Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı.

Mücadelenin ardından basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, "Öncelikle maçı 2’ye bölmememiz gerekiyor. Çünkü Galatasaray 10 kişi kalana kadar farklı bir mücadele vardı. Oyunun ilk 15 dakikasında bizim oyuncularımız atmosfer baskısından kendini izole etmeye çalıştı. Çok fazla yanlış kararlar verdik, kırmızı karta kadar. Bunun sadece teknik hatalarla değil, Galatasaray sahada içerisinde baskı kalitesi ve tribün atmosferi bunda etkili oldu. Güzel olan nokta; oyuncularımız, oyun planından kopmadı. Şuurlarını kaybetmediler, kartların ardından. Planlı bir şekilde devam ettik. Bugün sanırım 1 puan iki takım için de gayet adil. Hem biz hem de Galatasaray açık oynayarak, galibiyeti zorladı. İki taraf da 1 puanla ayrıldı. Sanırım maçın hakkı buydu" diye konuştu.

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#Alanyaspor#Francesco Farioli#Galatasaray

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