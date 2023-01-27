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Francesco Farioli: Galatasaray maçında faydasını gördük

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#Alanyaspor#Francesco Farioli#Beşiktaş
Francesco Farioli: Galatasaray maçında faydasını gördük
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2023 23:49

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, genç bir takım olduklarını ve bu nedenle de oyunun bazı noktalarında tecrübe eksikliğinden dolayı sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.

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Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda Beşiktaş’a 3-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, “Bugün zor olacağını biliyorduk. Beşiktaş’a karşı müthiş atmosfer önünde arkadaşlarım futbol oynamaya çalıştı. Beşiktaş gibi bir takıma karşı oynuyorsunuz çok kaliteli oyuncular var. İlk dakikalarda golü bulsak oyun farklı yöne doğru gidebilirdi. Buraya geldik oynadık fakat olmadı” ifadelerini kullandı.

“Genç bir takımız”

Oyun planlarına sadık kalmaya devam edeceklerini belirten Farioli, “Çok çalışıyoruz bir fikrimiz, oyun stilimiz var. Bunu uygulamaya çalışıyoruz. Ligde en fazla genç oyuncuyla oynayan takımlardan biriyiz. Takım genç olduğu için öğrenme sürecinde inişler çıkışlar oluyor. Oyuncuların genç olması geriye düştüğümüzde reaksiyon veremememize neden oluyor. Oyuncularımız emek eriyor ama bazı noktalarda tecrübe eksiliği oluyor. Genç bir takımız çalışmaya devam ediyoruz. Bu fikre net şekilde bağlı kalacağız. Bu farklı bir plan olmamasından değil, plana sadık kalmamızdan dolayı. Yaptığımız çalışmalarda bu oyunun bize zararından çok faydası olduğunu biliyoruz. Galatasaray maçında geriden oyun kurumuyla baskının önüne geçip kaleciyle karşı karşıya pozisyonlar yakaladık. Bu futbolun bize zarardan çok avantajı var” diye konuştu.
Türkiye'de çalıştığı için mutlu olduğunu da dile getiren İtalyan teknik adam, "Türk futbolu bana çok şey kattı. Kariyerime burada başladım. Türk futbolunun gerektiği değeri görmediğini düşünüyorum. Küçümsenmeyecek kalitede bir lig. Mutluyuz, çalışmaktan zevk alıyoruz. Tesisler, yurt dışında görülmeyecek bir şekilde" cümlelerine yer verdi.

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#Alanyaspor#Francesco Farioli#Beşiktaş

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