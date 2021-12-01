Francesco Farioli kimdir? Francesco Farioli çalıştırdığı takımlar ve kariyer bilgileri

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Francesco Farioli 10 Nisan 1989 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi. Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'ü çalıştırmaktadır.

Antrenörlüğe genç yaşta başlayan Farioli, İtalya'nın alt liglerinde kaleci antenörlüğü ve yardımcı antrenörlük yaptı. 2015'te Katar'a gitti ve 2 yıl boyunca Aspire Academy'de çalıştı. Roberto de Zerbi ile birlikte Benevento ve Sassuolo'da kaleci antrenörlüğü yaptı.

Çağdaş Atan ile birlikte 2020 yazında Alanyaspor'a geldi.

19 Mart 2021'de Fatih Karagümrük'ün başına geçti.