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Francesco Farioli kimdir? Francesco Farioli çalıştırdığı takımlar ve kariyer bilgileri

#Francesco Farioli#Francesco Farioli Kimdir#Francesco Farioli Nereli
Francesco Farioli kimdir Francesco Farioli çalıştırdığı takımlar ve kariyer bilgileri

Francesco Farioli, henüz genç yaşına rağmen Fatih Karagümrük takımının başında gösterdiği performansı ile dikkat çekiyor. Süper Lig takımları karşısında aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettiren Francesco Farioli, transfer gündeminin de odağında yer almaya başladı. Peki, Francesco Farioli kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi takımları çalıştırdı? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

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Francesco Farioli 10 Nisan 1989 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi. Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük'ü çalıştırmaktadır.

Antrenörlüğe genç yaşta başlayan Farioli, İtalya'nın alt liglerinde kaleci antenörlüğü ve yardımcı antrenörlük yaptı. 2015'te Katar'a gitti ve 2 yıl boyunca Aspire Academy'de çalıştı. Roberto de Zerbi ile birlikte Benevento ve Sassuolo'da kaleci antrenörlüğü yaptı.

Çağdaş Atan ile birlikte 2020 yazında Alanyaspor'a geldi.

19 Mart 2021'de Fatih Karagümrük'ün başına geçti.

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