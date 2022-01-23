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FRAC yarışında Cem Bölükbaşı ile Salih Yoluç kazaya karıştı! Türk pilotların sağlık durumları iyi

#Cem Bölükbaşı#Salih Yoluç#Formula

Formula Regional Asian Championship yarışının start anında Cem Bölükbaşı ve Salih Yoluç kaza yaptı.

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Formula Regional Asian Championship yarışının startında Türk pilotlar kazaya karıştı.

Start anında Cem Bölükbaşı ve Salih Yoluç kaza yaptı.

CEM BÖLÜKBAŞI: 'İYİYİM'

Kazaya karışan Cem Bölükbaşı, sosyal medya hesabından durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Türk pilot, paylaşımında "İyiyim, merak edecek bir şey yok arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

FRAC yarışında Cem Bölükbaşı ile Salih Yoluç kazaya karıştı Türk pilotların sağlık durumları iyi

SALİH YOLUÇ: 'HALO KORUDU'

Salih Yoluç ise "İyiyiz arkadaşlar merak etmeyin. Halo korudu" şeklinde paylaşım yaptı.

FRAC yarışında Cem Bölükbaşı ile Salih Yoluç kazaya karıştı Türk pilotların sağlık durumları iyi

HAMILTON'IN DA HAYATINI KURTARMIŞTI

Verstappen ile Hamilton 12 Eylül 2021’deki İtalya Grand Prix’sinde birbirleriyle çarpışıp yarış dışı kalırken, Hamilton F1 otomobillerindeki ‘halo’ sistemi sayesinde ölümden dönmüştü.

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HALO SİSTEMİ NEDİR?

Formula 1 araçlarında 'Halo' isminde güvenlik duvarı olarak adlandırılan bir dış etken yapı var. Yunanca daire ya da halka anlamına gelen bir kelime olan Halo, 12 tona dayanıklı bir yapıdadır. Ayrıca F1 pilotlarının giymiş olduğu kokpit zırhı ise, 7 kilo ağırlıkta ve titanyum zırhından yapılmakta.

Halo sistemi, 2018 yılında yılında Formula 1 araçlarında bulunması zorunlu hale gelmiştir.

CEM BÖLÜKBAŞI F2'DE YARIŞACAK

Son yıllarda hem sanal yarışlarda hem de pistlerde başarılı sonuçlar elde eden Cem Bölükbaşı, 2022'de Formula 2'de yarışacak.

Formula 2 takımı Charouz Racing’de yarışacaj olan Cem Bölükbaşı, geçtiğimiz günlerde DHA'ya yaptığı açıklamalarda "Bir yandan heyecanlıyım, diğer yandan da o kadar hızlı gelişti ve son zamanlarda o kadar uğraştık ki... Basın lansmanı olsun, kontratlar olsun. Acaba olacak mı, olmayacak mı diye düşündük. 3-4 aydır buna uğraşıyoruz. Daha tam farkına bile varmadığımı düşünüyorum. Düşünüp, ’Vay be’ diyemedik yani. Şu an ilk kez onu yaşıyorum. Bir de resmi bir açıklama yapmadan sevinemiyorsunuz. Yaklaşık bir haftadır bu anı bekliyordum. Çok heyecanlıyım gerçekten" şeklinde konuşmuştu.

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#Cem Bölükbaşı#Salih Yoluç#Formula

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