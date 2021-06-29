Fotoğraftaki gizem çözüldü! Ronaldo'nun sevgilisi yine herkesi şaşırttı

Spor Arena Dış Haber - Belçika ile Portekiz'in EURO 2020 son 16 turunda karşılaştığı maçta, Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de tribündeki yerini aldı ve Portekizli süper yıldıza destek verdi.

Sevilla'da oynanan maça Ronaldo'yu izlemek için gelen Rodriguez ilgi odağı olurken, tribündeki diğer taraftarların dikkatini çeken bir detay ortaya çıktı.

Mücadeleyi yıldız futbolcunun oğlu Cristiano Ronaldo Jr. ile izlemeye gelen Rodriguez, sade bir kıyafet tercih etti ve beyaz bir body ile kot pantolon giydi ancak tribünlerdeki futbolseverler, Georgina Rodriguez'in beyaz bodysinin içindeki mikrofonu hemen fark ettiler.

Tribünlerdeki taraftarlar, Georgina'nın sırt kısmından hemen fark edilen ve küçük bir kutuya bağlı olan mikronunun ne amaçla kullanıldığını anlamaya çalışırken, gerçek daha sonra ortaya çıktı.

HAYATLARI BELGESEL OLUYOR

Dünyaca ünlü bir dijital içerik platformunun birkaç ay önce Cristiano Ronaldo - Georgina Rodriguez çiftinin hayatının belgeselini çekmek için anlaştığı ve Portekiz'in Belçika ile oynadığı maçta Georgina Rodriguez'in üzerinde bulunan mikrofonların bu belgeselin çekimleri için kullanıldığı belirtildi.

ANA TEMA GEORGINA OLACAK

Belgeselin ana temasının Georgina Rodriguez olacağı ve Ronaldo ile yaşadığı ilişki sonrası hayatının nasıl tamamen değiştiğine vurgu yapılacağı ifade edilirken, ünlü çiftin evlerinde ve özel hayatlarında gündelik olarak zamanlarını nasıl geçirdiklerinin de işleneceği kaydedildi.

RONALDO'NUN GİZLİ TOTEMİ!

EURO 2020 gruplarında son dünya şampiyonu Fransa'ya karşı 2 gol kaydeden Ronaldo'nun mücadelenin ardından yaptığı gizli totem kameralara yansımış ve Georgina Rodriguez bu anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Mücadelenin ardından Real Madrid'den eski takım arkadaşı Benzema ile sohbet eden Ronaldo'nun, özel yaptırdığı tekmelikler göze çarparken, yıldız oyuncunun sevgilisi Georgina Rodriguez ise birkaç gün sonra Instagram hikayesinde o anları paylaşmıştı.

REKORU EGALE ETTİ

36 yaşındaki yıldız futbolcu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2020) Fransa maçında Portekiz formasıyla 109. golünü atmış ve Ali Daei'nin rekorunu egale etmişti.

MIROSLAV KLOSE'Yİ GEÇTİ

Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası finallerindeki toplam gol sayısını 21'e çıkaran Ronaldo, eski Alman futbolcu Miroslav Klose'yi geçerek bu turnuvalarda en çok gol atan oyuncu da olmuştu.

5 TURNUVADA DA SAHAYA ÇIKTI

Portekizli Cristiano Ronaldo, 5 Avrupa Şampiyonası'nda sahaya çıkan ilk futbolcu oldu. 36 yaşındaki yıldız oyuncu, 2004, 2008, 2012 ve 2016'daki turnuvalarda da ülkesini temsil etmişti.

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