Fotoğraftaki o çocuk Beşiktaş'ı şampiyon yaptı

Beşiktaş altyapısından yetiştikten sonra A Takım'a kadar yükselen Rıdvan Yılmaz'ın 2013 yılında dönemin A Takım oyuncularıyla çektirdikleri fotoğraf ortaya çıktı.

Beşiktaş U14 Takımı'nda forma giyen Rıdvan Yılmaz'ın o dönem sakatlanan Oğuzhan Özyakup'u ziyaret ederken bu fotoğraf yıllar sonra ortaya çıktı ve sosyal medyada paylaşıldı.

FOTOĞRAFTAKİ DİĞER KİŞİ ERSİN DEĞİLMİŞ

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraftaki işaretli diğer kişinin Ersin Destanoğlu olduğu bilgisi yayıldı.

Ancak Rıdvan, şampiyonluk sonrası verdiği röportajda, "Kader çok garip. Oğuzhan Özyakup ile fotoğraf çektirdik, onunla birlikte şampiyon olduk. O küçüklük fotoğramızda Ersin Destanoğlu yoktu. Ersin de bundan şikayetçi." şeklinde konuştu.







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