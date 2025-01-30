Foti 'Mourinho'yu aratmayacağız' dedi: Ne olursa olsun turu geçmeye geldik

Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2025 07:00
F.BAHÇE’de Jose Mourinho’nun cezası sebebiyle maç öncesi açıklamalarda bulunan yardımcı antrenör Salvatore Foti “Çok fazla eksiğimiz var. Bu zor�luğu Lyon maçında da çekmiştik. Ama sahada kim olursa olsun elinden geleni yapacak. Biz buraya ne olursa olsun tur atlamaya geldik” diye konuştu.
Foti, Mourinho’nun cezası için ise şunları söyledi:
“Onun eksikliği bizim için üzücü bir durum. Varlığıyla fark yaratan birisi ama ekibi olarak biz de elimizden geleni yapacağız.”