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Foti 'Mourinho'yu aratmayacağız' dedi: Ne olursa olsun turu geçmeye geldik

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#FENERBAHÇE#Salvatore Foti#Jose Mourinho
Foti Mourinhoyu aratmayacağız dedi: Ne olursa olsun turu geçmeye geldik
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2025 07:00

F.BAHÇE’de Jose Mourinho’nun cezası sebebiyle maç öncesi açıklamalarda bulunan yardımcı antrenör Salvatore Foti “Çok fazla eksiğimiz var. Bu zorluğu Lyon maçında da çekmiştik. Ama sahada kim olursa olsun elinden geleni yapacak. Biz buraya ne olursa olsun tur atlamaya geldik” diye konuştu.

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Foti, Mourinho’nun cezası için ise şunları söyledi:

“Onun eksikliği bizim için üzücü bir durum. Varlığıyla fark yaratan birisi ama ekibi olarak biz de elimizden geleni yapacağız.”

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#FENERBAHÇE#Salvatore Foti#Jose Mourinho

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