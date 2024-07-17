Fortuna Sittard, 18 yaşındaki Türk sol bek Baran Yılmaz ile sözleşme imzaladı

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Hollanda Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard, 18 yaşındaki Türk sol bek Baran Yılmaz’ı geçtiğimiz sezon altyapısına transfer etmişti.

Geçtiğimiz sezon U17 ve U18 takımlarında forma giyen ve gösterdiği performansla dikkat çeken Temmuz ayının başında profesyonel oldu.

Almanya’da doğup, büyüyen Baran Yılmaz, sol kanat ve sol bekte forma giyiyor. Milli takım tercihini Türkiye’den yana kullanan Baran, 2022 yılında Türkiye U17 Milli Takımı’na da davet edilmişti.

Genç savunmacı, daha şimdiden Türk takımlarının da radarına girmiş durumda.

Süper Lig’den birçok ekip, genç sol bekin gelişimini yakından takip ediyor.

Baran Yılmaz’ın hedefi de A Milli Takım formasını terletmek.