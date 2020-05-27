Düsseldorf ile oynadığı son altı resmi maçın birini kaybeden Schalke, tek mağlubiyetini iç sahada aldı. Schalke'yi konuk ettiği son sekiz Bundesliga maçının sadece birini kazanabilen Düsseldorf, tek galibiyetini Şubat 1996'da aldı.

Bundesliga'da beş maçtır mağlup olmayan Düsseldorf, daha uzun bir seriyi en son 2012/13 sezonunda yakalamıştı. Bundesliga tarihinde takımının başında çıktığı ilk sekiz maçın altısında berabere kalan iki çalıştırıcıdan biri Düsseldorf Teknik Direktörü Uwe Rösler. Bu sezon Bundesliga'da skor avantajını yakaladığı karşılaşmalarda en fazla puan kaybeden takım Düsseldorf.

Düsseldorf, 2020 takvim yılında Bundesliga'da oynadığı beş iç saha maçında galibiyet alamadı. Bundesliga'da oynadığı son dokuz maçta galibiyet alamayan Schalke, daha uzun bir seriyi en son 1997'de yaşamıştı. Bundesliga'da dokuz maçtır galibiyete hasret olan Schalke, ligde yer alan takımlar arasında devam eden uzun serinin sahibi konumunda. Son dokuz Bundesliga maçında iki gol atabilen Schalke, bu süreçte en az gol sevinci yaşayan takım konumunda.

Son beş Bundesliga maçında 16 gol yiyen Schalke, kalesinde aynı sayıda golü daha önceki 12 karşılaşmada görmüştü.

Fortuna Düsseldorf Schalke 04 maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fortuna Düsseldorf Schalke 04 maçı bu akşam saat 21:30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport 2 ve Misli.com'dan canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşma sırasında Misli.com üzerinden CANLI İDDAA da oynayabileceksiniz!

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