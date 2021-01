Fortnite’a Lara Croft gelebilir

Ajan Jonsey, The Loop'u korumak için giderek daha fazla ödül avcısı getiriyor. Sezon 5’in 2. bölümü, oyuna katılan ikonik karakterlerle devam ediyor. İçeriden sızdığı iddia edilen bilgilere göre oyuna gelecek yeni ikonik karakterlerden biri Lara Croft olabilir.

Veri madencisi Mang0e’ya göre oyuna yakında yeni bir crossover kostümü gelecek. Typhoon adındaki kostüm kadın bir karakter için. Üzerinde durulacak çok fazla bilgi olmasa da, Fortnite hayranları Typhoon kod adının Crystal Dynamics'in 2013 Tomb Raider oyununa bir gönderme olduğunu düşünüyor.

A new crossover skin, "Typhoon" will arrive soon.



Info:

- The skin will be female

- The skin might have reactive styles

- It's portal seems to have a custom "flicker" effect



Portal Image via @ximton <3 pic.twitter.com/hTEpHwveU6