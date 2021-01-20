Fortnite’a Lara Croft gelebilir

Ajan Jonsey, The Loop'u korumak için giderek daha fazla ödül avcısı getiriyor. Sezon 5’in 2. bölümü, oyuna katılan ikonik karakterlerle devam ediyor. İçeriden sızdığı iddia edilen bilgilere göre oyuna gelecek yeni ikonik karakterlerden biri Lara Croft olabilir.

Veri madencisi Mang0e’ya göre oyuna yakında yeni bir crossover kostümü gelecek. Typhoon adındaki kostüm kadın bir karakter için. Üzerinde durulacak çok fazla bilgi olmasa da, Fortnite hayranları Typhoon kod adının Crystal Dynamics'in 2013 Tomb Raider oyununa bir gönderme olduğunu düşünüyor.

A new crossover skin, "Typhoon" will arrive soon.



Info:

- The skin will be female

- The skin might have reactive styles

- It's portal seems to have a custom "flicker" effect



Portal Image via @ximton <3 pic.twitter.com/hTEpHwveU6 — Mang0e | Fortnite Dataminer (@Mang0e_) January 16, 2021

Fortnite tarafında veri madenciliğiyle elde edilen veriler ve hayranların bunun Tomb Raider’a bir gönderme olabileceğini düşünmesiyle birlikte gözler Tomb Raider hesabına çevrildi. Hesapta bu ayın başında Lara’nın bir şeyler inşa edişini gösteren emojiler yer alıyor. Bu da oyuncuların Fortnite x Tomb Raider cross-over’ının gerçek olduğuna inanması için yeni bir sebep oldu.

Tüm bu iddia ve spekülasyonlara rağmen henüz Epic Games’ten resmi bir açıklama gelmedi.