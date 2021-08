Fortnite’a bir Rick and Morty kostümü daha gelecek

Sezon 7’de yetişkin komedi programı Rick and Morty ile ortaklık yapan Fortnite, Bölüm 2 Sezon 7 savaş biletinde Rick Sanchez’e ve programla ilgili eşyalara yer vermişti. Şu ana kadar ortaklık burada sonlanmış gibi görünse de yakın zamanda çıkan söylentiler bunu yalanlıyor. Twitter’da Fortnite’a dair sızdırılan bilgilere göre Morty Smith, önümüzdeki günlerde Fortnite’ta Rick’e katılabilir.

Güvenilir Fortnite “muhbirlerinden” HYPEX ve Not0fficer, Morty’nin oyun içinden bir görüntüsünü paylaştı. Morty bu görsellerde kolları ve bacakları olan bir robotun üstünde, robotu kontrol ederken görülüyor.

Forgot to tweet this, here's Morty's pickaxe & Wrap. The pickaxe is based off the Space Snake from one of the episodes + it moves! (Thanks @Not0fficer for remining me & for the help) pic.twitter.com/sBeCFGkgb6 — HYPEX (@HYPEX) August 17, 2021

Elbette krakter kostümünün yanında birlikte karakter temasına ait başka kozmetikler de bulunuyor. Oyuna gelecek eşya ve kozmetikler de televizyon programının farklı bölümlerinden konseptlere dayanıyor.

UPCOMING Rick & Morty "Get Schwifty" EMOTE! (Thanks to @Not0fficer for the help again!)



This emote can be done alone & in a group! pic.twitter.com/n4u6N9q6N2 — HYPEX (@HYPEX) August 17, 2021

Bununla yetinmeyen Epic, programın ünlü “Get Schwifty” dans figürünü de oyuna emote olarak ekleyecek. Henüz bu ortaklığa ve detaylara ait bilgi paylaşılmadı. Ancak resmi açıklamanın sızdırılan bilgilerin üstünden kısa süre geçmeden yapılması bekleniyor.