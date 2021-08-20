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eSpor
Haber Giriş: 20.08.2021 - 12:02 | Son Güncelleme:

Fortnite’a bir Rick and Morty kostümü daha gelecek

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Fortnite’a bir Rick and Morty kostümü daha gelecek

Yakın zamanda ortaya atılan Fortnite’dan sızdırılan bilgilere göre oyuna Rick and Morty isimli televizypn programından Morty isimli karakterin kostümü gelecek.

Sezon 7’de yetişkin komedi programı Rick and Morty ile ortaklık yapan Fortnite, Bölüm 2 Sezon 7 savaş biletinde Rick Sanchez’e ve programla ilgili eşyalara yer vermişti. Şu ana kadar ortaklık burada sonlanmış gibi görünse de yakın zamanda çıkan söylentiler bunu yalanlıyor. Twitter’da Fortnite’a dair sızdırılan bilgilere göre Morty Smith, önümüzdeki günlerde Fortnite’ta Rick’e katılabilir.

Güvenilir Fortnite “muhbirlerinden” HYPEX ve Not0fficer, Morty’nin oyun içinden bir görüntüsünü paylaştı. Morty bu görsellerde kolları ve bacakları olan bir robotun üstünde, robotu kontrol ederken görülüyor.

Elbette krakter kostümünün yanında birlikte karakter temasına ait başka kozmetikler de bulunuyor. Oyuna gelecek eşya ve kozmetikler de televizyon programının farklı bölümlerinden konseptlere dayanıyor.

Bununla yetinmeyen Epic, programın ünlü “Get Schwifty” dans figürünü de oyuna emote olarak ekleyecek. Henüz bu ortaklığa ve detaylara ait bilgi paylaşılmadı. Ancak resmi açıklamanın sızdırılan bilgilerin üstünden kısa süre geçmeden yapılması bekleniyor.

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