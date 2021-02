Fortnite x Tron corssover’ı geliyor

Epic Games, Fortnite ile Tron corssover’ı gelebileceğine dair bir işaret geldi. Resmi Fortnite Twitter hesabında yayınlanan kısa bir ses klibi 1982 Tron filmine atıfta bulundu.

Fortnite, yakın zamandaki corssover’ları ile oyuncuların dikkatini çekmeyi başarmıştı. Sadece Sezon 5’te God of War, Master Chief, Michonne and Darryl, Walking Dead, the Predator ve the Terminator gibi yapımlarla olan ortaklıklar yer aldı. Tüm bu ortaklıkların Sezon 5’in avcı temasıyla bir ilgili vardı. Ve şimdi de görünen o ki sıradaki yapım Tron olabilir.

Bu bilgiler bilgi sızdıranlar ve veri madencileri tarafından da doğrulandı ancak resmi açıklama için gözler Epic Games’te. Veri madencileri ise Tron hayranlarının anında tanıyacağı Mainframe kod adlı fütüristik bir portalın videosunu yayınladı.

Henüz ortada onaylanmış resmi bir şey olmadığı için crossover için belirlenmiş bir çıkış tarihi de yok. Ancak diğer crossover’larda da olduğu gibi oyuna yeni skinlerle gelmesi bekleniyor.

Şu an için oyna gelecek yeni karakter The Flash’ten. Ortaklıkla gelecek skin’in mağaza birkaç haftaya kadar yer alması bekleniyor.